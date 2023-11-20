محافظ جنوب سيناء ومساعد وزيرة التخطيط يبحثان تخفيف انبعاثات الكربون

بحث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي؛ سبل التعاون المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

مخيم بساطة أهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة

في بداية اللقاء، تقدم السفير هشام بدر بتهنئة محافظ جنوب سيناء لفوز مشروع «مخيم بساطة» بالمركز الثاني ضمن فئة المشروعات المحلية الصغيرة، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية 2023، والذي يُعد من أهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة بالمحافظة، إضافة الى حصوله على شهادة «المفتاح الأخضر»، التي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي، وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية

من جانبه، استعرض اللواء خالد فودة أبرز الانجازات التي حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة لتشهد طفرة واسعة في مختلف القطاعات، مشيراً الى إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية" الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد ، مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، القدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

تفعيل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية

إضافة الى العمل على تفعيل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائي والغاز، واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من أجل الترويج السياحي.

مؤشرات الأداء في جميع قطاعات التنمية المستدامة

كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى المجهودات الملموسة لفريق عمل «المرصد الحضري» بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص برصد مؤشرات الأداء في جميع قطاعات التنمية المستدامة، كالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، إضافة إلى رصد مؤشرات مدى رضا المواطن على جميع الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية وكذلك رصد مؤشرات رضا السائح.