محمد شبانة: يجب تقديم الدعم للمحتوى الإعلامي والأفكار الشبابية

قال الإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فرق كبير بين الإعلام الربحي والذي يخدم المواطن، وكل منهم له دوره، وأوجه الاستفادة الخاصة به، لأن أكثر القنوات التي تخدم المواطن لا تستفيد ماديا من هذا الأمر، على عكس الإعلام الترفيهي.

الإعلام القومي هو الأقرب لخدمة المواطن

أضاف «شبانة»، أن الإعلام القومي، الأقرب لخدمة المواطن، لكن يجب أن يتم تقديم الدعم للإعلام، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، حتى يستطيع الإعلام نقلها للمواطن البسيط، ولا نتركه فريسة للسوشيال ميديا، أو أي أفكار هدامة تولد انطباع غير صحيح عن الدولة المصرية.

دعم الإعلام بأفكار استثمارية

وتابع: أنه يجب دعم الإعلام بأفكار استثمارية تخدم المواطن في المقام الأول، لأن هناك كثير من المعلومات لا تصل إلى المواطنين، ويجب الاعتراف أن هناك فجوة بين الحكومة والناس من خلال الإعلام المصري، والتوصيل إلى آلية لتنفيذ هذا.