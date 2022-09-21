عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الإعلام حائط الدفاع الأول ضد الفكر المتطرف

ثمن الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراء الإعلام العرب اليوم في قصر الاتحادية.

اهتمام القيادة السياسية بملف الإعلام

وأضاف ممدوح، في بيان له، منذ قليل، أن اجتماع الرئيس مع وزراء الإعلام العرب دلالة واضحة على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالإعلام وإيمانها بملف العروبة والتحديات المشتركة التي يواجهها العرب، التي تحتم على الإعلام تبني فكرة اللغة الواحدة في طرح الرؤى والقضايا المختلفة بشكل موضوعي وخادم للمصالح العامة، مشيرا إلى أن الإعلام حائط الدفاع الأول ضد الفكر المتطرف.

الإعلام حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة

وقال ممدوح، إن اجتماع اليوم يؤكد ضرورة مشاركة المؤسسات الإعلامية في مواجهة التحديات باعتبارها حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة؛ فالإعلام له الدور الأكبر في ملف تعزيز الوعى المجتمعي، والوسيلة الأهم في فضح المتاجرين بالدين أو القضايا والأزمات التي تواجهها الحكومات واستغلالها لزعزعة السلم المجتمعي لخلق نزاعات من شأنها هدم الاستقرار.