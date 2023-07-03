مسلم: التاريخ سيذكر شجاعة الإعلام المصري في ثورة 30 يونيو

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ التاريخ سيذكر أنّ الإعلام المصري عبّر عن غضب المصريين من حكم تنظيم الإخوان، في ظل التهديد والوعيد والإرهاب، وما تحمّله الصحفيون والإعلاميون هذه الفترة من مطاردة وسباب وإرهاب، فضلا عن قتلهم الزميل الصحفي الحسيني أبوضيف، متابعا: «الزملاء في الوطن وثّقوا أحداث الاتحادية بفيديوهات خاصة، وكانت مصدرا للأدلة فيما بعد، وأظهرت ما ارتكبه التنظيم الإرهابي من جرائم وحشية وتعذيب كانت بعيدة عن الإنسانية».

مسلم: الإعلام المصري كان له دور كبير للتعبير بشجاعة عن مطالب المصريين

وأضاف مسلم، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» مع الإعلامية بسنت الحسيني والإعلامي محمد الشاذلي، أنّ الإعلام المصري كان له دور كبير في التعبير بشجاعة عن مطالب المصريين، وكان الشعب المصري ممتن للإعلام، متابعا: «لو تغافل الإعلام عن تأدية دوره خاصة في ظل أكاذيب الإخوان، فالنتيجة كانت معروفة، من يكذب يقتل ويخون».

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ أكبر داعم لحملة تمرد، كان محمد مرسي بنفسه، فمع كل حديث أو خطاب أو قرار جديد له، كان الشعب يزداد غضبا منه.

مسلم: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين

وتابع مسلم، أنّ ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى المصريين، بعد أن تجبّر الإخوان بشكل غير طبيعي، وتغيروا بشكل كبير بعد الوصول إلى الحكم، حيث باعوا كل من تعاطف معهم، فهم ليس لهم عهد ووعد، وهذا ليس مع القوى المدنية فقط، بل القوى الدينية خارج التنظيم مثل السلفيين وغيرهم، لافتا إلى أنّ بيان 3 يوليو كان مشهدا على قدر كبير من الكفاءة، وكانت هناك مناقشات كثيرة مع كل الأطياف، نتج عنه هذا البيان، ولكن الجماعة الإرهابية كان لديها حالة إنكار.

وشدد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على أنّ تنظيم الإخوان الإرهابي ليس من النسيج الوطني، لذلك لم يتآلف مع المصريين، متابعا: «كانوا يظنون أنّ الجيش سينساق ورا رغبة أمريكا وليس الشعب المصري».