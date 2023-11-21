بوتين أمام «بريكس»: صور عذاب الأطفال في غزة تثير شعورا خاصا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الهدنة الإنسانية طويلة الأمد وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة، معربا في الوقت نفسه عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.

قمة استثنائية للبريكس

وقال بوتين، في كلمته خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة «بريكس» التي عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا، إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال يثير قلقا عميقا، مشددا على أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير تثير مشاعر خاصة.

رغبة أمريكا في احتكار الصراع

وأكد أن الوضع الحالي نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في احتكار مهمة حل الصراع، مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح عدم جدوى المحاولات الفردية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجدد بوتين تأكيده على الموقف الروسي الذي وصفه بالثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

دول البريكس يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل الصراع

وأشار إلى أن روسيا ودول البريكس يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن أجيالا من الفلسطينيين نشأت في وضع يعمه الظلم، مبينا أن كل هذا كان نتيجة لتخريب قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين «إسرائيل وفلسطين تتعايشان بسلام».