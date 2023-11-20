الكرملين: بوتين سيتحدث في القمة الافتراضية لمجموعة الـ20 بالهند

قالت الرئاسة الروسية، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتحدث في القمة الافتراضية لمجموعة الـ20 التي تستضيفها الهند في 22 نوفمبر الجاري.

وأجاب المتحدث الرسمي باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان بوتين يخطط للتحدث في القمة، إن «نعم»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مسؤول روسي: العلاقات مع المملكة المتحدة تمر بواحدة من أعمق الأزمات

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية على لسان مدير الإدارة الأوروبية الثانية، سيريج بيليايف، إن المملكة المتحدة، مصممة على إنهاء التعاون التجاري والاقتصادي مع «موسكو»، مضيفا خلال مقابلة مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنه لا توجد طريقة لتطبيع العلاقات بين الجانبين، حيث إنها تمر بواحدة من أعمق الأزمات في تاريخها.

وكشف الكاتب الأمريكي ديفيد آكس في تقرير منشور في مجلة «فوربس» الأمريكية عن وضع دبابات «ليوبارد» الألمانية التي تم تسليمها مؤخرا للقوات الأوكرانية، وقال الدبابة تتطلب حماية إضافية نظرًا لأن درعها 70 ملم يجعلها الأقل حماية في الأزمة الأوكرانية.

توقعات بسيطرة روسيا على نحو 20% من أوكرانيا

من جانبه، قال الكاتب بيتر فان بورين، في مقالة لمجلة «أمريكان كونسرفاتيف» الأمريكية إن الأزمة الأوكرانية ستنتهي بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، مرجحا تعزيز «موسكو» مواقعها في دونباس شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، والحصول على مناطق جديدة أقرب إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، أي نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الصحفية الأمريكية ناتالي موريس، أشارت في وقت سابق، إلى موت جيل كامل من الشباب حتى يتمكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي من خداعنا بهذه الحرب، وقالت موريس على قناة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إن كان من الممكن تجنب الخسائر الفادحة لو دخلت «كييف» منذ فترة طويلة في مفاوضات سلام مع «موسكو».

إجمالي عدد سكان أوكرانيا بلغ حوالي 19 مليون نسمة

وكان رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، قال في وقت سابق، إن عدد سكان البلاد، انخفض بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الشهرين الماضيين، ليصل الإجمالي حوالي 19 مليون نسمة.

وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أوضحت في وقت سابق، أن غواصة نووية تابعة للبحرية البريطانية محملة بصواريخ نووية «ترايدنت 2 يوم القيامة» وطاقم مكون من 140 شخصا كادت أن تغرق في المحيط الأطلسي، بسبب خلل في مقياس العمق، مشيرة إلى تجنب أسوأ كارثة في البحرية الملكية منذ الحرب العالمية الثانية.