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بوتين: نشكر الرئيس السيسي على جهوده في إرسال المساعدات لغزة

كتب:

أحمد العانوسي
04:09 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
بوتين

بوتين

وجّه فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في إرسال المساعدات للفلسطينيين، وإخراج الروس من غزة عبر معبر رفح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بأنّ مصر تكثّف جهودها مع الأطراف المعنية كافة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الوساطة المصرية تسعى إلى هدنة إنسانية، وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أعلنت إجلاء نحو 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم أحمد العانوسي