سماح أنور تدعم الإعلامية نجوى إبراهيم: «عقلك يبث نور»

حرصت الفنانة سماح أنور على دعم الإعلامية نجوى إبراهيم بعدما لمحت خلال برنامجها الإذاعي بيت العز عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

سماح أنور تدعم نجوى إبراهيم

وكتبت الفنانة سماح أنور: «إنتي جميلة وقيمة وعظيمة وعقلك يبث نور طاغي فعلا ولا يتسق ذلك مع الظلام والقبح هذا الزمن له مريديه زمن الظلم و الظلام و الحرب في كل مكان حتي داخل البيت الواحد».

وتابعت الفنانة سماح أنور: «وحتى الشخص الواحد تجديه يحارب نفسه مخلصا لظلامه وكارها لخيره، لا يهمك من المنقلبين على ذكائهم وعلى الحياة وعلى النور فهم أهل لزمانهم».