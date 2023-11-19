نجوى إبراهيم تطمئن جمهورها بعد أنباء إصابتها بالسرطان: عاوزني أعتزل ولا إيه؟

أثارت الإعلامية نجوى إبراهيم، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما لمحت في برنامجها الإذاعي «بيت العز» إلى إصابتها بالسرطان، حيث قالت بشكلٍ عابر: «أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب»، وذلك دون إيضاح أي تفاصيل.

وتواصلت «الوطن» مع نجوى إبراهيم، بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية بعد تلك المزاعم، حيث قالت في تصريح مقتضب: «كل حاجة حلوة وكويسة الحمد لله.. نحمد الله».

وكانت نجوى إبراهيم، قد أعربت عن استيائها الشديد، بشأن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخروج مطالبات من قبل البعض بشأن اعتزالها، حيث قالت: «أول مرة أقرأ كومنتات كتير نزلت، يا نهار أبيض على الكلام اللي اتقال، أكتر من ربع التعليقات تحمل حالات غريبة، لازم تروحوا تتعالجوا، أنتم طيب عاوزني أعتزل ولا إيه؟ طب ما ضروري الواحد هيعتزل، هو أنا هفضل طول العمر أكلمكم؟!».

ماما نجوى: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة

وتساءلت بقولها: «إيه اللي يريحكوا، أعتزل؟ قولوا لي؟.. إيه اللي يريحكم كمان؟.. أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟ مفيش حاجة حلوة تفرحكم؟ هدوا نفسكم والنبي، مش عشاني، أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بالكلام معاكم، حبوا بعض شوية».