أستاذة مناعة: نحذر مرضى الحساسية من تناول الأطعمة القديمة

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إنَّ هناك أكلات تزود قابلية الإصابة بالحساسية لدى الأطفال والكبار، لافتة إلى أن هذه الأكلات تعمل على زيادة الهيستامين في الدم، وتعرف بالأطعمة «القديمة» أو «عجوز».

«الشريف» تحذر من خطورة وأضرار الأكل البايت

وأضافت «الشريف»، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ «كل الأكلات القديمة أو المحفوظة مثل الأسماك المملحة والجبن والخضروات المخللة، وكذلك الأكلات البائتة فى الثلاجة، والهيستامين يحتاجه الجسم لـ تضبيط حموضة المعدة، وحركة الأمعاء وليس مضر أو عدو للجسم».

الحساسية ليست ضعف مناعة

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر: «الحساسية ليس معناها ضعف مناعة الجسم، وإنما خلل بالجسم فب استقبال مادة الهيسامين، وفي حال زيادته بالجسم ينتج عنه الحساسية، وبالتالي نحذر من تناول هذه الأطعمة التي تضاعف من حساسية الجلد».