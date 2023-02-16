كيف تتجنب الإصابة بحساسية الجلد؟.. لو ساكن قرب الطرقات الرئيسية

الأماكن التي نعيش فيها لا تؤثر فقط على شخصيتنا، إنما تؤثر أيضا بشكل كبير على صحتنا، إذ أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة الحساسية والمناعة السريرية، أن الأشخاص الذين يعيشون قرب الشوارع الرئيسية، يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية.

وأضافت الدراسة، أن السكن في أماكن بعيدة عن الشوارع الرئيسية والمزدحمة، يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، على رأسها الحساسية الجلدية، بحسب «سكاي نيوز».

هل يؤثر مكان المسكن على صحتنا؟

تقول الدكتوة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، إن البيئة التي يتواجد فيها الشخص، تؤثر بنسبة كبيرة على صحته، موضحة أنه من المتعارف عليه أن الأماكن في المناطق الرئيسية، تكون أكثر عرضة من غيرها، للضوضاء والتلوث البيئي.

وتضيف إيمان، لـ«الوطن»، أن الشخص المصاب بحساسية جلدية أو ما يطلق عليها «الأكزيما التأتبية»، كمرض وراثي، يكون لديه فرص أكبر للإصابة بالأمراض الجلدية بشكل كبير، خاصة أنه معظم الوقت يكون معرضا لملامسة الأتربة والهواء الملوث لجلده، وبالتالي إصابته بحساسية جلدية شديدة.

أضرار السكن قرب الطرقات الرئيسية

توضح استشاري الجلدية، أن «الأكزيما التأتبية»، يصاب بها الإنسان بداية من سن 6 أشهر، مضيفة أن الشوارع الرئيسية تحتوي بنسبة كبيرة عن غيرها من مواقع السكن، على أتربة وهواء ملوث، وهو ما يصيب الجهاز التنفسي بعديد من الأمراض، كالحساسية والربو.

نصائح لتجنب الإصابة بحساسية الجلد بسبب الهواء الملوث

تنصح الدكتور إيمان، المقيمين قرب الطرقات الرئيسية، بأن يحافظوا جيدا على صحتهم، من خلال بعض الخطوات التي يجب الالتزام بها قدر الإمكان، منها:

- المحافظة على فتح النوافذ الزجاجية يوميا لدخول ضوء الشمس، وغلقها في الأوقات التي يكون الطقس ممتلئ بالهواء الملوث، لمنع دخول الأتربة إلى البيت.

- تنظيف المنزل باستمرار من خلال «مكنسة كهربائية»، موضحة أنها من أفضل الطرق لتنظيف، لأن الأدوات الآخرى، تساعد على انتشار الغبار في المنزل.