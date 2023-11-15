كيف تحمي نفسك من مضاعفات نزلات البرد؟.. استشاري «حساسية» يقدم نصائح

مع اقتراب الشتاء تتزايد مضاعفات نزلات البرد التي يصاب بها الإنسان خاصة مرضى الحساسية، وهناك مكونات بسيطة موجودة في المنزل يمكن الأخذ بها لعلاج نزلات البرد، فضلا عن الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء، وفق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج المناعي بالأمصال، لـ«الوطن».

كيف تحمي نفسك من مضاعفات نزلات البرد؟

ووفق «الحداد»، يمكن أن تتطور العدوى الفيروسية فضلا عن استمرار مضاعفات البرد بعد انتهاء الدور وتناول العلاج اللازم له، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بعدوى نزلات البرد اتخاذ العديد من الإجراءات والاحتياطات الطبية اللازمة للوقاية من المضاعفات الخطيرة، خاصة حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عدة أيام إلى 39 درجة وأكثر.

طرق الوقاية من مضاعفات نزلات البرد

كما يمكن للمصابين بنزلات البرد، والذين تظهر عليهم مضاعفات بكتيرية أو جفاف الجسم، الذهاب إلى الطبيب وتناول الأدوية، فضلا عن الحرص على الراحة التامة وغسل اليدين بانتظام، وتناول السوائل بكثرة خاصة المحتوية على البوتاسيوم مثل مغلي المشمش المجفف أو الزبيب، والحد من لمس الوجه والأنف، وتناول المكملات الغذائية أو التغذية بشكل سليم، ومراقبة نسبة الأكسجين بالدم، والتوجه لأخذ جلسات تنفس حال الشعور بانسداد في الأنف والصدر.

وللوقاية من مضاعفات نزلات البرد، نصح الدكتور أمجد الحداد بضرورة يجب البقاء في الفراش، الابتعاد عن مشاهدة التلفاز والأجهزة الأخرى لأنها تفاقم الصداع، فضلا عن اتباع تغذية صحية، ويفضل تناول مرق الدجاج لأنه يحتوي على البروتي ومغذي للجسم، كما يجب غسل ألعاب الأطفال بشكل دوري لحمايتهم من مضاعفات نزلات البرد، استعمال المناديل الورقية عند العطس والسعال والتخلص منها، وإبعاد الأطفال الرضع عن الأشخاص المصابين بالرشح أو نزلات البرد.

وشدد «الحداد» على أهمية تطعيم الأطفال بمصل الإنفلونزا، باعتباره أحد طرق الوقاية من مضاعفات نزلات البرد الخطيرة،: «الأطفال من عمر 6 أشهر لازم ياخدوا مصل الإنفلونزا لتقليل الإصابة بالبرد، أو تقليل الأعراض في حال الإصابة»، كما يجب الحرص على ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة لتقليل الإصابة بالعدوى.