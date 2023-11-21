«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يأمل في إحراز تقدم بشأن إطلاق سراح المحتجزين بغزة

أعرب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أمله بشأن إحراز تقدم لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، إنّنا لا زلنا ننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن أرسلنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين والذين يبذلون جهودًا مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق، وفقًا للموقع الرسمي لحركة حماس.