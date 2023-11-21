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«القاهرة الإخبارية»: مقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان

كتب:

مريم جاد
12:08 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بمقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال على جنوب لبنان، وفقًا لنبأ عاجل.

وفي سياق متصل، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم مريم جاد