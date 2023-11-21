السفير الفلسطيني بالجزائر: شعبنا لن يرحل وسيصمد أمام العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور فايز أبو عيطة السفير الفلسطيني بالجزائر، إن ما يحدث اليوم، مجزرة حقيقية وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بالولايات المتحدة وبعض القوى العظمى.

شعب فلسطين الأعزل يواجه تكتل دولي

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الجزائر مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروج للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن شعب فلسطين الأعزل يواجه هذا التكتل الدولي وهذه الإبادة وهذه الأسلحة غير مسبوقة بجلود عارية.

ولفت إلى أن كل ما قرأناه عن مجازر في التاريخ من التتار وحتى النازية لا يرتقي بالمطلق إلى ما يحدث في غزة، من مجزرة تستهدف وجوده وكيانه وحضارته.

الدول العالمية تستخدم إسرائيل كأداة قصف

وأوضح أن الدول العالمية، تستخدم إسرائيل كأداة قصف في المنطقة، وهي رسالة موجهة إلى كل المنطقة بكل الدول التي فيها، ومفادها أن من يرفع رأسه سيلاقي نفس المصير، لكن شعبنا لن يرحل وسيصمد أمام العدوان.