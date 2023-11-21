محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس «أكور العالمية» زيادة الاستثمارات السياحية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عصر اليوم، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور العالمية الرائدة في مجال الضيافة، وذلك بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، وناصر عبد اللطيف وهشام على ونادر على من كبار المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ.

تسهيلات للاستثمار السياحي بجنوب سيناء

ورحب المحافظ بزيارة رئيس المجموعة إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا على توافر كافة التسهيلات لزيادة الاستثمارات الفندقية، في ظل توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة أكور العالمية، عن امتنانه بحفاوة الاستقبال، معربا عن على سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ التي تمتلك مقومات عديدة ومتنوعة لجذب الحركة السياحية.

أكبر سلاسل الفنادق في العالم

وأشار «بازين»، إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دولة، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجد سلسلة الفنادق التابعة لها في مصر منذ ما يزيد على 40 عاما.

وأشار المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف، إلى أن مجموعة أكور هي واحدة من أهم شركائه في مجال الاستثمار السياحي في مصر، وأنهم يسعيان لتوسيع نطاق أعمالهما معا، حيث وقعوا العديد من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية.

وأضاف عبد اللطيف، أن لديه توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريبا.