محمود مسلم: جلسة النواب اليوم جاءت لتؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن الجلسة التي انعقدت بمجلس النواب اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء كانت قوية وجاءت لتؤكد أن مصر حكومة وشعبًا يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني ورفض كل دعاوى وزراء الحكومة الإسرائيلية بنزوح الفلسطينيين سواء إلى مصر أو دول العالم كما يدعو وزراء الحكومة الإسرائيلية.

الموقف المصري واضح رسميًا وشعبيًا

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أن الموقف المصري منذ اليوم الأول في الحرب على غزة واضح رسميًا وشعبيًا وهو رفض تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية التي قالت فيها إن «إسرائيل تدعو لتوزيع الفلسطينيين على العالم» تدعو للسخرية.

الشعب الفلسطيني يتم احتلاله ونزع أرضه ومحاولة إبادته

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يتم احتلاله ونزع أرضه ومحاولة إبادته وما تبقى منه يتم توزيعه على العالم، مؤكدًا أنه لم يرَ احتلالا بهذا الجبروت من قبل، وأن هذا الأمر يشجعه الصمت الأمريكي تجاه كل القواعد الإنسانية وقواعد القانون الدولي التي أهدرها نتنياهو ليحافظ على بقائه في الحكومة الإسرائيلية.