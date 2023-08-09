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ريهام السهلي: أشكر الدكتور محمود مسلم على ما قدمه لشبكة قنوات dmc

كتب:

أبانوب رجائي
08:35 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
ريهام السهلي

ريهام السهلي

تحدثت ريهام السهلي رئيس شبكة قنوات «dmc» الجديدة، عن قرار تعيينها من الشركة المتحدة، وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»: «هي مسؤولية وأكيد أنا ممتنة ومبسوطة أنه تم تقدير عملي ومجهودي وأنا أنتمي للشركة المتحدة فعندما أرى أنهم مقدرون عملي وأشيل مسؤولية كبيرة فبداخلي شعور سعادة وفي نفس الوقت شعور خوف وأنا متصورة أن المسؤولية يصاحبها فرح ولكن يوجد معه خوف».

ريهام السهلي توجه الشكر للدكتور محمود مسلم

وأضافت ريهام السهلي: «لم أضع خطة بعد، لكن من الضروري أن أجلس مع كل زملائي، وأول شيء يجب أن أشكر الدكتور محمود مسلم، وأحييه على ما قدمه لـ«dmc»، وأتمنى له التوفيق في منصبه الجديد، وأشكر الشركة المتحدة وجميع العاملين بها».

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بقلم أبانوب رجائي