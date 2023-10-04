للعام الرابع على التوالي.. الدكتور محمود مسلم رئيسا لـ«إعلام الشيوخ»

فاز الدكتور محمود مسلم، برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي جرت اليوم، كما فازت النائبة سها سعيد والدكتورة سهير عبدالسلام، عضوي اللجنة بمقعدي الوكيلين، وفاز النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمقعد أمين سر اللجنة.

قضايا ومهام اللجنة

وقال الدكتور محمود مسلم عقب فوزه برئاسة اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إنّ اللجنة ستكثف خلال انعقادها الجديد من مناقشة القضايا والملفات السياحية والثقافية والإعلامية واستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة خلال الفترات السابقة، وسيتم دعوة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات التي تناقشها اللجنة، مؤكدا أنّ اللجنة تضطلع بمهام وملفات كثيرة في الإعلام والثقافة وقضايا الوعي، وهي ملفات تهتم بها الدولة المصرية كثيرا في هذه المرحلة.

انتخابات اللجان النوعية

وجرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية، حيث دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان، حيث جرى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.