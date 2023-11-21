حسام موافي: أخطر ما في الطب علاج الأعراض وليس الأمراض

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك أعراضا يصاب بها الجهاز الهضمي للإنسان نتيجة التوترات والضغوط التي يمر بها، موضحا: «على سبيل المثال توجد سيارة فاخرة موديل 2024 مدفوع فيها مئات الآلاف ومن ثم وجدتها مدغدغة، فهل هذا عيب المصنع أم عيب السائق؟ بالتأكيد هو عيب السائق فالسائق هو من أفسد السيارة، ونحن كثيرًا ما نظلم المصنع وننسى السائق».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن المصنع هو الجهاز الهضمي، والسائق هو المخ البشري الذي يرسل الكثير من الأعصاب التي تنظم حركته، فإذا قام الإنسان بإفساد حركة الأمعاء بكهرباء زائدة من المخ، فإننا بذلك نظلم الجهاز الهضمي، فعلى سبيل المثال من المفترض أن يسير الطعام في الجهاز الهضمي بصورة معينة من المعدة إلى الأمعاء إلى القولون، والإنسان يستطيع أن يتحكم في سرعة الطعام في الجهاز الهضمي وذلك من خلال الهدوء.

مريض الجهاز الهضمى قد لا يحتاج إلى علاج

وأشار إلى أن مريض الجهاز الهضمي قد لا يحتاج إلى علاج غير المهدئات التي تعمل على تقليل الأعراض التي يتعرض لها الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن الطب مهمته يعالج الأمراض وليس الأعراض، وأخطر خطأ يمكن الوقوع فيه هو علاج الأعراض وليس الأمراض، قد تكون الأعراض لمشكلة في مكان آخر.