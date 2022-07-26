«القصر العيني»: نخدم 2 مليون مريض سنويًا والتبرعات في زيادة مستمرة

قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن الملف الطبي سيظل أبرز التحديات أمام الحكومة، لافتة إلى أن ميزانيات مستشفيات القصر العيني تكون 80% منها بدعم من الدولة و20% من التبرعات، منوهة بأن التبرعات في زيادة مستمرة.

تقليل المستلزمات والمستهلكات بصورة كبيرة أبرز الصعوبات التي تم التعامل معها بنجاح

وأضافت في حوار مع الإعلامي عاطف كامل في برنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن تقليل المستلزمات والمستهلكات بصورة كبيرة أبرز الصعوبات التي تم التعامل معها بنجاح خلال الفترة الماضية، حيث أن نظام الشراء الموحد وتفعيل القوانين الجديدة، إضافة إلى إنفصال مجلس إدارة المستشفيات الجامعية قام برسم خريطة واضحة للشراء والتوريد وفقًا للإحتياجات.

2 مليون ونصف مليون شخص يترددون على المستشفى سنويًا

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة أن أبرز الصعوبات التي تواجه مستشفيات القصر العيني هي الضغط الكبير من المرضى، كاشفة عن أن متوسط أعداد المرضى سنويًا يتراوح بين 2 مليون إلى 2 مليون ونصف مليون مريض، مشيرة إلى توجيه صغار الأطباء إلى ضرورة علاج كل المرضى المترددين على مستشفيات القصر العيني .

سرعة وكفاءة في حصول المواطنين على الخدمة الصحية

ولفتت «صلاح الدين»، إلى أن العمل بمستشفيات القصر العيني يتم بـ «انضباط» حيث لا يستغرق قدوم المريض وقطع التذكرة والكشف عليه وحصوله على العلاج وعودته لمنزله مدة تزيد عن ساعة أو ساعة ونصف، مؤكدة أن مريض الطوارئ يتم فحصه وكتابة التقييم الأولي خلال مدة زمنية تتراوح بين 20 دقيقة و30 دقيقة، وخلال أقل من 24 ساعة يتم توجيهه للمكان الصحيح.

عامل الوقت أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي

وأكدت رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة على أهمية عامل الوقت، لافتة إلى أن الوقت يمثل عاملا مهما في الحفاظ على حياة المريض وتكلفة ومضاعفات يمكن تجنبها، مشيرة إلى دور مستشفيات القصر العيني في إنجاز قوائم الإنتظار، منوهة بأن قوائم الإنتظار يتم إستبدالها، وأصبح لدى المستشفيات الخبرة للتعامل بصورة سريعة مع الحالات وتوفير المستلزمات، إضافة للمتابعة والمراقبة.