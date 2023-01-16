أستاذ بطب «القصر العيني»: الأشعة التداخلية عمود رابع في علاج الأورام

قال الدكتور محمد حامد، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب القصر العيني، إنَّ الأشعة التداخلية تمثل العمود الرابع مع الجراحة والعلاج الكيماوي والإشعاعي التي نستطيع من خلالها معالجة أنواع كثيرة من الأورام إلى جانب معالجة المرضى من دون تدخل جراحي أو نقل دم، مشيرًا إلى أنَّ مصر من الدول المتميزة في موضوع علاج الأورام بالأشعة التداخلية خاصة علاج أورام الجهاز الهضمي مثل الكبد والبنكرياس وبعض أورام الكلى والعظام.

منحه شهادة «التميز» في علاج الأورام

وأضاف «حامد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب وأمل صالح على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجامعات المصرية كافة وعلى رأسها القصر العيني يتمّ تطبيق تلك العلاجات بهم بشكل متميز للغاية، ويخرج عنها نتائج جيدة إذ أننا استطعنا إنقاذ الكثير من المرضى من الأورام السرطانية، مشيرًا إلى أنَّه تمّ اختياره كأستاذ مُحاضر وخبير عالمي بأكبر مركز متخصص في علاج الأورام وهو مركز الأبحاث الوطنية في الصين، إلى جانب منحه شهادة «التميز» في علاج الأورام من خلال تطبيقات الأشعة التداخلية غير التقليدية بالموجات فوق الصوتية المركزة.

الأشعة التداخلية معتمدة ومعترف بها دوليا

وأشار أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب القصر العيني، إلى «بذل جهد كبير في إدخال التكنولوجيا المتقدمة بالموجات الصوتية لعلاج الأورام إلى كلية طب القصر العيني، وذلك بعد تميزه وحصوله على شهادة التميز»، موضحًا أنَّ الأشعة التداخلية معتمدة ومعترف بها دوليًا كعلاج للأورام الحميدة والخبيثة.