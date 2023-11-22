رئيس جامعة طنطا: هيئة قضايا الدولة حائط قانوني منيع يحمي مصالح المصريين

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمكتبه أمس المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة وعددا من مستشاري الهيئة.

أهمية دور هيئة قضايا الدولة

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة طنطا على أهمية دور هيئة قضايا الدولة على أنها هيئة قضائية مستقلة أناط بها القانون المصري حماية المال العام وحقوق المصريين.

وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة تكون حائطاً قانونياً منيعاً وصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد في حماية الحقوق وإقامة العدل داخل الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي برئيس جامعة طنطا، والمستشار خيري عمار ة المستشار القانوني لجامعة طنطا.

مناقشة رسالة من رئيس قضايا الدولة

جدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة كان قد شارك اليوم فى تحكيم رسالة علمية تم مناقشتها اليوم داخل كلية الحقوق بجامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية.