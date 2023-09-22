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تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في حفل تخرج دفعة 2023 بـ«حقوق الإسكندرية»

كتب:

محمد عيسى
03:46 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة

تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة

شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، حفل تخرج دفعة 2023، الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وكان في استقباله الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

تكريم رئيس قضايا الدولة 

وجرى تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة، من عميد الكلية، لما يقدمه في خدمة الوطن والعدالة، تقديراً واعتزازا، حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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