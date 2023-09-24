رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدا من اتحاد كتاب مصر

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدا رفيع المستوى من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وقدم نقيب كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي التهئنة باسمه ومجلس الإدارة وأعضاء النقابة إلى المستشار الجليل مسعد الفخراني لرئاسته هيئة قضايا الدولة وثقة القيادة السياسية، ودار حوار حول علاقة الأدب بالقضاء وكيفية التعاون بين النقابة وهيئة قضايا الدولة في الفترة المقبلة خاصة وأن أول رئيس لاتحاد كتاب مصر كان رجل القانون الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

نقيب الكتاب يدعو رئيس هيئة قضايا الدولة لزيارة النقابة

ووجه نقيب الكتاب الدعوة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة لزيارة النقابة وإجراء حوار مع الكتاب والمفكرين من خلال الصالون الثقافي الذي يشرف عليه رئيس النقابة.

حضر اللقاء من نقابة الكتاب الشعراء مختار عيسى نائب الرئيس والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام والشاعر السيد حسن أمين الصندوق والكاتبة منى ماهر رئيس اللجنة الثقافية وفتحي سليمان وهشام جاد أعضاء اللجنة والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش المستشار الإعلامي لاتحاد كتاب مصر.

وحضر من هيئة قضايا الدولة المستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد والمستشار محمد عبد العال الخطيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وفى نهاية اللقاء تبادل الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي والمستشار مسعد الفخراني الدروع.