بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى كتب: أحمد شوقي 07:37 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 الجيش الإسرائيلي أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاتفاق يشمل إطلاق 10 محتجزين مقابل الوقود وبعض الأسرى «القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو تجتمع اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى القاهرة الإخبارية: وقف إطلاق النار في غزة الخميس المقبل «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يأمل في إحراز تقدم بشأن إطلاق سراح المحتجزين بغزة القاهرة الإخبارية الحكومة الإسرائيلية الأسرى بقلم أحمد شوقي