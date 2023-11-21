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بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى

كتب:

أحمد شوقي
07:37 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى.

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بقلم أحمد شوقي