إعلان تفاصيل مشاركة مصر بمعرض «شينزن» الدولي للصناعات الثقافية

عقد قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، مؤتمرا للإعلان عن المشاركة المصرية بالدورة العشرين من معرض «شينزن» للصناعات الثقافية «ICIF»، الذي سيقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويانج رونج هاو المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة، ودينج شيزها ورئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية ورئيس مؤسسة صحافة شينزن.

وزارة الثقافة

أعرب «قانوش» عن سعادته وترحيبه بتلبية دعوة الجانب الصيني للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، وخاصة بالدورة العشرين من معرض «شينزن» الثقافي لعام 2024، تلك المشاركة التى تعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر والصين والتى تتجلى في حرص كلا الطرفين على تعزيز هذا التعاون.

وأكد أن وزارة الثقافة المصرية نضع على رأس اهتماماتها التعاون مع كافة أشكال الثقافات العالمية، وخاصة الجانب الصيني.

واختتم «قانوش» كلمته بنقل تحيات وزيرة الثقافة وتقديرها لهذا الجهد المبذول، وتنمياته بأن تحقق المشاركة المصرية صورة إيجايبة أكثر فعالية للثقافة المصرية.

من جانبه قدم المشتشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة يانج رونج هاو التهاني لكلا الجانين: المصري والصيني على نجاح تلك المجهودات لتعزيز المشاركة المصرية بمعرض شينزن للصناعات الثقافية 2024، والتى ستعكس عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة لأكثر من ألفى عام عبر طريق الحرير، والتى تأكدت بأن كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، مثمناً المشاركة المصرية بجناح ضخم للصناعات الثقافية والتراثية خلال الاعوام الماضية.

فيما قدم رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية دينج شيزهاو، عرض تقديمي حول تاريخ المعرض وأهميته الدولية، والذي يقام بتنظيم مشترك بين إدارة المعرض، ووزارتي الثقافة، التجارة والصناعة الصينيتين، حيث تطورت مساحة العرض من 4500 متر مربع خلال الدورة الأولى، إلى 180000 متر مربع خلال الدورة العشرين، وارتفع عدد العارضين من 700 عارض إلى 3796 عارض، وتزايدت المشاركة الدولية من عشر دول إلى 108 دولة حول العالم تمثل قارات العالم المختلفة.

وأشار (هاو) أن الدورة العشرين من المعرض ستقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو، يسبقها أسبوع شينزن للتصميم خلال الفترة من 27 إبريل حتى 6 مايو 2023.جدير بالذكر أن معرض «شينزن» للصناعات الثقافية تأسس عام 2004، واجتذب المعرض أكثر من 100000 معرض ثقافي إبداعي كل عام، ويتم سنوياً توقيع وعرض أكثر من 4000 مشروع استثمار وتمويل صناعي، ما يعطي زخماً للتنمية عالية الجودة للصناعات الثقافية في الصيين.