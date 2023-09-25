المتحف القومي للحضارة يستقبل وفد «الناتو» ووزيرة مالية إندونيسيا

استقبل، اليوم الاثنين، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، والدكتورة سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لهما، على هامش زيارتهما الرسمية لمصر.

ورافق وزيرة المالية الإندونيسية، لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

وحرص الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، على استقبال الوفود والترحيب بهم في مصر والمتحف، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى دور المتحف الثقافي والمجتمعي.

وأهدي الدكتور أحمد غنيم، الأدميرال روب باور، والدكتورة سري مولياني إندراواتي، كتالوج المومياوات الملكية، والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

جولة داخل قاعات المتحف المختلفة

واصطحب محمد مختار أمين المتحف، الضيوف في جولة داخل القاعات المختلفة، قدم خلالها شرحاً وافياً عن المتحف وما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، وعن التسلسل التاريخي لحضارة مصر، وعظمة وإبداع المصريين القدماء في مختلف الفنون.

وخلال الجولة، قام الوفد بالتعرف على مبنى الاستقبال بالمتحف، والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة والمسرح المكشوف، وكذلك المصبغة الأثرية الفريدة التي يعود تاريخها إلى العصر الفاطمي.

وخلال جولته، أعرب الأدميرال روب باور عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

وأعربت الدكتورة سري مولياني إندراواتي، خلال جولتها، عن سعادتها بالزيارة وحسن الاستقبال، وإعجابها بما شاهدته من كنوز تتسم بثراء وتنوع تاريخي يجذب أنظار العالم، مشيدة بالموقع المتميز للمتحف وكنوزه المعروضة من مختلف الحقب التاريخية.

وتأتي الزيارة، في إطار استقبال المتحف للشخصيات العامة من مصر والعالم، حيث أصبح المتحف على خريطة السياحة، ومن أهم المعالم السياحية بالعالم، ومقصداً رئيسياً للزيارات التي تأتي إلي القاهرة.