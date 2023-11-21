برنامج «الفنون التراثية» ينطلق في الدقهلية لتنمية الحس الفني للنشء

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم الإدارة المركزية لتنمية النشء لبرنامج الفنون التراثية، بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث المصري القديم للمرحلة السنية من 10-17 سنة في الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتي 30 ديسمبر 2023.

برنامج الفنون التراثية بالدقهلية

وأوضحت «عثمان» في بيان لها، أن فعاليات البرنامج بمركز شباب الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد بمحافظة الدقهلية، جاءت من خلال ورشة تعليمية للأشغال الفنية عن الفنون التراثية والإبداعي للتراث المصري القديم، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، للطلائع المشاركين في برنامج «الفنون التراثية».

وأشارت «عثمان»، إلى أن البرنامج تفعيلًا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

وأوضحت أن البرنامج يشمل تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، وقد اختار طلائع مركز شباب الصلاحات أحد الألعاب الشهيرة لدى الفراعنة لرسمها كجدارية على أحد جدران مركز الشباب وتطور هذه اللعبة عبر التاريخ.