برعاية مصرية.. شروط وموعد تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين (فيديو)

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تفاصيل صفقة فلسطينية إسرائيلية بشأن تبادل الأسرى خلال الأيام الحالية.

«الرقب»: هناك اجتماع مصغر للمجلس الإسرائيلي

وقال «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك اجتماع مصغر لـ المجلس الإسرائيلي، قرر أن يكون كل إسرائيلي، مقابله 3 فلسطينيين.

تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية، بالإضافة إلى هدنة 5 أيام لوقف إطلاق النار.

واستطرد «الرقب»: «من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى يوم الخميس، بالإفراج عن 10 إسرائيليات مقابل 30 فلسطينية، كما أنها تعد فرصة لكسر الحرب الراهنة، وهي بمثابة عقد هدنة مستقبلية».

وأشار إلى أن هناك أطفال ونساء فلسطينيات في سجون قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني داخل السجون، لافتًا إلى أنه بعد عملية تبادل الأسرى، ستعاود إسرائيل الحرب على قطاع غزة مرة أخرى، لأنها لم تحقق أهدافها.