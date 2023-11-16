بالأرقام.. تفاصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة: مصر تتصدر دول العالم بـ6740 طنا

تواصل مصر جهودها في إطار إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة، إذ أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى.

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدمت عددا من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

أما عن الدول الأجنبية التي قدمت مساعدات فهي «تركيا - فنزويلا - البرازيل - روسيا - باكستان - تركمانستان - الدنمارك - الهند - المملكة المتحدة - كولومبيا - بلجيكا - فرنسا - إيطاليا - إنجلترا - اليابان - ماليزيا - إندونيسيا - اليونان - بولندا - رومانيا»، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية فهي برنامج الغذاء العالمي - منظمة اليونيسيف - منظمة الصحة العالمية - منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا».

ووفقا لآخر الإحصائيات، وصل عدد رحلات الجسر الجوي إلى 131 طائرة، ووصل إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات 1136 شاحنة، ضمت 1999 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، 3470 طنا من المواد الغذائية، 3766 طنا من المياه، بالإضافة إلى 917 طن مواد إغاثية أخرى، 74 خيام ومشمعات، 12 سيارة إسعاف، بإجمالي 1136 شاحنة، بالإضافة إلى و23 طنا من الوقود.

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 طنا من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.