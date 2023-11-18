تفاصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.. مصر تتصدر دول العالم بـ8658 طنا (أرقام)

تواصل مصر جهودها في إطار إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة، إذ أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى، بالإضافة إلى إعداد التحالف لإطلاق قافلة ضخمة الخميس المقبل.

ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8658 أطنان مقدمة من مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة، كما قدمت عدد من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية.

أما عن الدول الأجنبية التي قدمت مساعدات فهي «تركيا - فنزويلا - البرازيل - روسيا - باكستان - تركمانستان - الدنمارك - الهند - المملكة المتحدة - كولومبيا - بلجيكا - فرنسا - إيطاليا - إنجلترا - اليابان - ماليزيا - إندونيسيا - اليونان - بولندا - رومانيا إضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية مثل برنامج الغذاء العالمي - منظمة يونيسيف - منظمة الصحة العالمية - منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)».

ووفقا لآخر الإحصائيات، وصل عدد رحلات الجسر الجوي إلى 136 طائرة، ووصل إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات 1136 شاحنة، ضمت 2026 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، 3624 طنا من المواد الغذائية، 3971 طنا من المياه، بالإضافة إلى 993 طن مواد إغاثية أخرى، 74 خيام ومشمعات، 12 سيارة إسعاف، بإجمالي 1166 شاحنة، بالإضافة إلى 23 طنا من الوقود.

واستقبلت مصر 182 مصابا و151 مرافقا لهم، وكذلك 5026 من حاملي الجنسيات الأجنبية و 610 مصريا، من خلال معبر رفح البري.