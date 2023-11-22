موقف الإحلال والتجديد في التصالح.. وفرصة أمام مخالفات البناء

بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإحلال والتجديد فى قانون التصالح حيث نصت المادة الثالثة فى مشروع قانون التصالح الجديد أنه «يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه عليه وبذات الارتفاع،وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».

وأكد مصدر لـ«الوطن» أن كل من تصالح على الأعمدة والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها لان التصالح بمثابة رخصة ،أما مسالة الاحلال والتجديد فى عقار متهالك مثلا فهذا يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمرانى، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى غير منصوص عليه فى قانون التصالح نظرا لان قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسئولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الاحلال والتجديد خارج الحيز فى قانون الزراعة الذى تعده الحكومة .

فرصة أمام المخالفات

وأشار إلى أن قانون التصالح لم يحرم الحالات التى حظر القانون التصالح بشانها أو لم تدرج فى القانون، حيث أتاح القانون لرئيس الوزراء التصالح على أى مخالفة بناء بعد العرض من الوزير المختص،وتحديدا اذا كانت مخالفة البناء مأهولة بالسكان ويصعب إزالتها.

قانون التصالح الجديد

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد اتاح للمواطنين التقدم بطلبات التصالح بمجرد فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية مباشرة، وعلى كل من ينطبق عليه القانون استغلال الفرصة وتقنين وضع مخالفة البناء والتعامل بشكل رسمى على العقار او الوحدة السكنية والاستعداد وتجهيز المستندات المطلوبة وهى ستكون نفس الأوراق فى قانون التصالح السابق.

ومن التيسيرات التى أقرها قانون التصالح الجديد تيسيرات فى سداد قيمة التصالح، ومن يسدد أسعار التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، ومن يرغب فى القسط فهو متاح من 3 إلى خمس سنوات وفائدة 7% اذا زادت مدة السداد عن 3 سنوات.