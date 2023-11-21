«الخارجية الفرنسية» تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، أعتقد أن ما يخلق الإحباط اليوم لدى الفلسطينيين هو الفشل في تلبية تطلعاتهم إلى وجود دولتهم المستقلة، كما يوجد للإسرائيليين دولة مستقلة، ليعيش الشعبان بأمان، وهذا ما تعمل عليه فرنسا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية، خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبدالرحيم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جهود فرنسا ترتكز على 3 نقاط، وجهودنا الإنسانية جمعت مليار يورو لسكان غزة، وستقدم فرنسا لسكان غزة 100 مليون يورو، متوجهة بالشكر للسلطات المصرية لتمكين إيصال المساعدات إلى غزة.

وأوضحت أنه لن تكون هناك مساعدات مستدامة للفلسطينيين في غزة ما لم نتوصل إلى هدنة إنسانية، هذا هو هدفنا الأول، ثم يأتي بعد ذلك عدد من التفاهمات الأمنية، ومصر تعرضت للإرهاب، ويعرف المصريون جيدا معنى الإرهاب..

كما ذكرت أن مصدر قلق الجميع في المنطقة هو توسع الصراع ليشمل أطرافا أخرى، وفرنسا عملت على ذلك، مشيرة إلى أنّ وزير الخارجية الفرنسي زار لبنان، ورئيس فرنسا تحدث مع الرئيس الإيراني، وسافر وزير الخارجية 3 مرات للمنطقة للقاء الشركاء بخاصة مصر.