رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بـ«التحالف الوطني»: مصر قدمت أكثر من 11 ألف طن مساعدات لأهالي غزة

كتب:

منى صلاح
07:52 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراراته القوية بشأن القضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولة لتصفية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

«عبد القوي»: التحالف جهز قوافل منذ اليوم الأول للحرب على غزة

وقال «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والتحالف الوطنى جهز قوافل كاملة تشمل على مساعدات إنسانية وطبية وخيم، بإجمالى 108 شاحنات.

العديد من المضايقات تعرضنا لها ولم تمنعنا من تقديم المساعدات

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بأنَّ هناك العديد من المضايقات التي تعرض لها أعضاء التحالف الوطني، ولكن رغم كل هذه الأمور لن تمنعهم من تقديم المساعدات، حيث قدمت مصر نحو 11200 طن من المساعدات، ودول العالم قدمت 3 آلاف طن مساعدات فقط.

وأوضح عبدالقوى، أن هناك تنسيقا مع الهلال الأحمر الفلسطينى لمعرفة أبرز المساعدات التى يحتاج إليها الشعب الفلسطينى، وتعد الملابس الشتوية والبطاطين والأدوية أبرز ما يحتاج إليه الأشقاء فى فلسطين، مشيرًا إلى أن هناك قافلة من التحالف الوطني ستنطلق خلال الأيام المقبلة موجهة للفلسطينيين.

اقرأ المزيد:

لجنة الدفاع بـ«النواب» تشيد بالتحركات المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة

كيف وضعت الحرب على غزة إسرائيل في مأزق؟.. خسائر فادحة وهجرة جديدة

خبير شؤون دولية: مصر تدافع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب على غزة

عاجل.. تحرك جديد من السعودية لوقف الحرب على غزة
بقلم منى صلاح