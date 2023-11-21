عضو بـ«التحالف الوطني»: مصر قدمت أكثر من 11 ألف طن مساعدات لأهالي غزة

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراراته القوية بشأن القضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولة لتصفية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

«عبد القوي»: التحالف جهز قوافل منذ اليوم الأول للحرب على غزة

وقال «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والتحالف الوطنى جهز قوافل كاملة تشمل على مساعدات إنسانية وطبية وخيم، بإجمالى 108 شاحنات.

العديد من المضايقات تعرضنا لها ولم تمنعنا من تقديم المساعدات

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بأنَّ هناك العديد من المضايقات التي تعرض لها أعضاء التحالف الوطني، ولكن رغم كل هذه الأمور لن تمنعهم من تقديم المساعدات، حيث قدمت مصر نحو 11200 طن من المساعدات، ودول العالم قدمت 3 آلاف طن مساعدات فقط.

وأوضح عبدالقوى، أن هناك تنسيقا مع الهلال الأحمر الفلسطينى لمعرفة أبرز المساعدات التى يحتاج إليها الشعب الفلسطينى، وتعد الملابس الشتوية والبطاطين والأدوية أبرز ما يحتاج إليه الأشقاء فى فلسطين، مشيرًا إلى أن هناك قافلة من التحالف الوطني ستنطلق خلال الأيام المقبلة موجهة للفلسطينيين.