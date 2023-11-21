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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل ومحيط مسجد بشمال غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
07:11 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
غزة

غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على محيط مسجد رياض الصالحين بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت قوات الاحتلال بالصواريخ منزلا يعود لعائلة عيادة قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

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بقلم أحمد عادل موسى