استمرار التنسيق بين مصر وأمريكا وقطر لتهدئة الأوضاع في غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول، استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

وتابع أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكد أن اتفاق التهدئة في غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة.