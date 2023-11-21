برلمان جنوب إفريقيا يصوت لصالح قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

صوت البرلمان الجنوب إفريقي لصالح قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في ظل ممارستها أعمال عنف وعنصرية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط رفضها لوقف إطلاق النار على قطاع غزة حتى الآن مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ45، بحسب فضائية «سي إن إن» الأمريكية.

مصير السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا

وجاء التصويت بعد ساعات من استدعاء إسرائيل سفيرها لدى جنوب إفريقيا، إلياف بيلوتسركوفسكي، إلى القدس للتشاور، قبل إجراء برلمان جنوب إفريقيا تصويتا لتقرير مصير السفارة الإسرائيلية في بريتوريا.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 45

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 45 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 13 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.