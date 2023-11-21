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مصدر: الاتفاق بين إسرائيل وحماس في مراحله النهائية

كتب:

مريم جاد
02:00 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، بأنّ اتفاقا بين إسرائيل وحماس في مراحله النهائية وأقرب من أي وقت مضى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المصدر المطلع لـ«رويترز»، أنّ الاتفاق ينص على وقف الأعمال القتالية لعدة أيام وإطلاق سراح نحو 50 محتجزا مدنيا لدى حماس وإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، إنّنا لا زلنا ننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن أرسلنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهودًا مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق، وفقًا للموقع الرسمي لحركة حماس.

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بقلم مريم جاد