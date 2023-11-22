«عمال مصر» و«القومي للمرأة» يبحثان سبل التعاون المشترك

التقت عايدة محيي الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

جهود المجلس القومي للمرأة

شهد اللقاء حضور مي مصطفى آمين عام سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ورشا عبد الفتاح نائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، وأماني محمد مسئولة الوجه القبلي بسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ونيفين مصطفي موسى المستشار الإعلامي لسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد.

وعبرت عايدة محى الدين عن سعادتها بوجودها في المجلس القومى للمرأة ، مشيدة بالجهود الحثيثة للمجلس لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات ، معربة عن تطلعها للتعاون مع المجلس خلال الفترة القادمة.

العصر الذهبي للمرأة المصرية

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً حققت فيه العديد من المكتسبات والإنجازات التى لم تشهدها من قبل، مؤكدة أن المجلس يبحث سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة سنوية للعمل على تمكين المرأة في النقابات، مثمنة جهود سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد لخدمة قضايا المرأة ، وأكدت على أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات.