«القومي للمرأة» يختتم جلستي الاعتماد 8 و9 لبرنامج التثقيف المالي

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلستي الاعتماد الثامنة والتاسعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، حيث تم اعتماد 14 مدربا ممن تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، وتم تقييمهم حتى تأهلوا لدخول جلسة الاعتماد تمهيدًا لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج «التعامل الرشيد» مع «أموالي».

استهداف 29 سيدة في البرنامج

واستهدفت الجلستين أيضًا 29 سيدة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، واستمر التدريب على مدار 5 أيام لكل جلسة.

ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الأنشطة، وتتضمن موضوعات البرنامج تحديد الأهداف المالية وكيفية الفصل بين الاحتياجات والرغبات، وكيفية إعداد الموزانة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية إختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف، ووسائل التمويل المختلفة، والقروض، وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

حصاد تدريب التثقيف المالي للقومي للمرأة

يذكر أنه تم تدريب 107 مدرب تثقيف مالي، وتم اعتماد 43 منهم اعتمادا وطنيا، ويواصل المجلس القومي للمرأة اعتماد المدربين تباعا وفق تقييمهم بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةILO.