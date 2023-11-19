«القومي للمرأة» يطلق مجموعة ورش تدريبية لتمكين السيدات بأسوان

أعلنت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، انطلاق عدد من الورشات التدريبية في قرى مركز دراو شمال المحافظة، إذ شارك في التدريب نحو 50 سيدة وفتاة، في إطار تمكين السيدات والفتيات، وتعزيز مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال.

وتضمنت الورشات التدريبية مجموعة متنوعة، من المواد العلمية التي تساعد المشاركات على بناء قدراتهن في ريادة الأعمال والتركيز، بشكل خاص على التوعية المالية وأهمية التخطيط والتسويق الجيد، وإدراك المفاهيم الأساسية للابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، إضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الفعالة للمشروعات.

برامج تمكين سيدات أسوان

وشهدت محافظة أسوان انطلاق برنامج التثقيف المالي، وشارك فيها حوالي 35 سيدة وفتاة لمدة 5 أيام برعاية فرع القومي للمرأة بهدف تعريف السيدات بوسائل الادخار المختلفة وتحليل مميزاتها وعيوبها، فضلاً عن توضيح كيفية اختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للأهداف المالية الشخصية.

القومي للمرأة يساهم في تعزيز دور النساء

تعكس هذه الدورات التدريبية التزام المجلس القومي للمرأة بتمكين النساء والفتيات وتمكينهن من المشاركة في قوى العمل وتحقيق الاستقلال المالي ما يساهم يساهم في تعزيز الثقة والمهارات الريادية للمشاركات وتمكينهن من تحقيق نجاحات مستقبلية في مجال ريادة الأعمال والتمويل الشخصي.