وسائل إعلام أمريكية تكشف عن جنسيات المحتجزين المخطط إطلاق سراحهم

أفاد نبأ عاجل على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل الإعلام الأمريكية، بأنَّ المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة المحتملة سيكونون إسرائيليين ومزدوجي الجنسية.

نشر أسماء المحتجزين الفلسطينيين في صفقة التبادل

وكانت «القاهرة الإخبارية»، قد أذاعت منذ قليل، نبأ عاجلا بأنَّ الإعلام الإسرائيلي، أكد أنه سيتم نشر أسماء المحتجزين الفلسطينيين المشمولين بصفقة التبادل على موقع إلكتروني خاص لإتاحة المجال أمام الإسرائيليين لتقديم الاعتراضات.