تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، 9 قرارات إزالة تعديات علي الأرض الزراعية بنطاق قريتي «الخمسين، والبنابوة» التابعتان الوحدة المحلية لقرية الحوة، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل يومي.

منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقًا مع الجهات الأمنية ووفقًا لأحكام القانون.

الاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات

ووجّه المحافظ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.