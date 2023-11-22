10 معلومات عن خطة تطوير المجازر في أسوان.. للحفاظ على صحة المواطنين

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يجري تحويل مجزر أسوان الرئيسي بالشلال إلى مجزر مركزي يلبي احتياجات السوق المحلية والاستثمارية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى ترميم وتحديث 3 مجازر أخرى في دراو وكلح الجبل بإدفو.

وأكد محافظ أسوان في بيان، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت إشراف وزارة الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير.

القضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر

وتهدف عملية التطوير والتحديث إلى القضاء على ذبح الحيوانات خارج المجازر، وهذا يتطلب الالتزام بخطة زمنية محددة لتنفيذ تحسينات في مجزر الشلال، إضافة إلى توفير بديل مؤقت في محاجر السد العالي حتى اكتمال هذا المشروع الجديد والواعد.

وترصد الوطن 10 معلومات عن مشروع تطوير المجازر في مدينة أسوان، بالإضافة إلى 3 من أهم مراكزها هي ادفو وكوم امبو ودراو، وهي كالتالي:

1. أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تطوير 3 مجازر خلال اجتماع ترأسه لمتابعة مشروعات تطوير المجازر في المحافظة.

2. الهدف من التطوير هو رفع كفاءة المجازر وتحسينها ضمن الخطة المتكاملة للتطوير.

3. كجزء من المشروع، يتم استهداف تحديث ثلاث مجازر كمرحلة أولى، وهي مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، بالإضافة إلى تحويل مجزر أسوان الرئيسية بالشلال إلى مجزر مركزي.

4. الهدف من تحويل مجزر أسوان الرئيسية هو تلبية احتياجات السوق المحلية والاستثمارية، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص وبإشراف وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير.

5. يهدف التطوير والتحديث إلى القضاء على الذبح خارج المجازر، ويشترط الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ في مجزرة الشلال، مع توفير بديل مؤقت في محاجر السد العالي.

6. سيتم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر، وسيتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، بما في ذلك إنشاء محطة معالجة صناعية ومنطقة خدمات وباركن للحافلات.

7. مشروع التطوير سيتم اسناده إلى شركة متخصصة لديها خبرة سابقة في هذا المجال.

8. التحديث سيساهم في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لحماية المستهلك والمجتمع من الأمراض.

9. ستتوفر لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام بفضل عملية التحديث.

10. يساهم المشروع أيضًا في الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال استغلال جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية وصحية.