وزارة الصحة تحدد الاشتراطات الصحية لمحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم

حددت وزارة الصحة والسكان الاشتراطات الصحية لمنافذ اللحوم ومحلات الجزارة لتجنب المخالفات والاجراءات القانونية، وذكرت أن هناك حملات تم تدشينها خلال الفترة الماضية على محلات الجزارة ومنافذ اللحوم والمخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لافتة إلى أنه لابد من توافر الشهادات الصحية للعاملين وسحب عينات بصفة مستمرة منهم للتأكد من سلامتهم.

الاشتراطات الصحية لمحلات الجزارة ومنافذ اللحوم

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «على منافذ اللحوم ومحلات بيع الجزارة ضرورة مكافحة الأرضيات ليرقات البعوض والذباب، والتأكد من أن اللحمة طازجة بعدم وضعها للتجمد لفترات طويلة».

فصل مكان تقطيع اللحوم عن مكان البيع للزبائن

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب على منافذ اللحوم ومحلات الجزارة أن تتوافر فيها المياه الساخنة والباردة الصالحة للشرب، وأن تكون مساحة المحل لا تقل عن 24 مترًا مربعًا، وأن يكون المحل مزود بطاولات ومغاسل من معدن غير قابل للصدأ، أو مادة غير قابلة للتشقق للتعامل مع اللحوم، وأن يكون المحل مزودا بالأوعية للنفايات المقاومة للحريق، وفي حال الرغبة في وضع اللحوم في الثلاجة لابد وأن تضع في درجة حرارة مناسبة، وفصل مكان تقطيع اللحوم عن مكان البيع للزبائن».

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الالتزام التام بالطعام الصحي خلال فترة العيد الأضحي وطهي اللحوم بالطريقة الصحيحة، لافتة إلى البعد عن الإسراف في تناول اللحوم والكبد وتقسيم الوجبات إلى 5، كل وجبة تكون صغيرة لتجنب عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي.