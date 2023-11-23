علف للحيوان وعلاج للإنسان.. 10 معلومات مثيرة عن تمور الشيشلان

تتميز الوادي الجديد، بنمو العديد من أنواع التمور، الذي يعد المحصول الاستراتيجي للمحافظة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، وبينها تمور «الشيشلان» التي تنمو بشكل عشوائي على أطراف المزارع بالمناطق الصحراوية، ويتمتع بقيمة غذائية عالية.

توارثنا أشجار تمر الشيشلان من الأجداد

وقال أحمد أبو الفضل، صاحب مزرعة بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لـ«الوطن»، إن نوع شجر بلح الشيشلان ينمو على الغرود الرملية، وينمو من تلقاء نفسه، وله قيمة غذائية عالية في علاج قرحة المعدة كما عرفنا وتوارثنا من أجدادنا.

يكثر نمو تمور الشيشلان في مركزين بمحافظة الوادي الجديد

وقال هيثم محمد، من أصحاب المزارع بمركز باريس، إن هذا النوع ينمو بكثرة في «باريس والداخلة»، وهناك عديد من المعلومات المميزة عن هذا النبات، والتي أجريت عليها عديد من الاختبارات والأبحاث العلمية، حيث يعرفه معظم العطارين.

وأشار الدكتور محمد سيد، استشاري باطنة بمستشفى الداخلة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن نبات الشيشلان من النباتات ذات القيمة الغذائية العالية، والتي أجريت عليها عديد من الأبحاث العلمية وقد تُمثل دخلًا قوميًا للمحافظة إذا وجدت الاهتمام المناسب، مشيرًا إلى أن هذا البلح يعالج مشكلات قرحة المعدة ويقاوم أمراض السكر، وأجريت عليه اختبارات علمية وعملية وأثبت بالفعل جدارته.

وهناك 10 معلومات عن تمور الشيشلان كالتالي:

1- يعرف غالبية العطارين قيمته ويجمعون ثماره وبيعها كونها ذات قيمة طبية عالية لعلاج الأمراض، وأساس الطب الشعبي ودواء رئيسي لعلاج قرحة المعدة ومرض السكري.

2- تمر الشيشلان يقوم العطارين في تعبئته في أكياس مغلفة ويتم ببيع الكيلو بـ50 جنيهًا.

3- تمر الشيشلان ذات مرارة شديدة في الفم عند تذوقه.

4- يحتوي على عناصر فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية.

5- يستخدمه المزارعون كعلف للأغنام حيث تتهافت الأغنام على عروش ثماره.

6- يستخدمه العطارون و يطحنوه كالدقيق ويتم تعبئته وإعادة تغليفه لبيعه.

7- ينمو بمركزي الداخلة وباريس.

8- تنمو أشجار تمور الشيشلان على أطراف المزارع وسط الصحراء.

9- الثمرة تشبه الكلية في شكلها الخارجي.