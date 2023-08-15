محافظ أسوان: ندرس إنشاء مجمع تمور في «بنبان» بتكلفة 10 ملايين جنيه

تجري محافظة أسوان دراسة لتأسيس مجمع لتصنيع التمور في قرية بنبان شمال المحافظة، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين جنيه، على مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع.

المشروع يوفر نحو 200 فرصة عمل

ويهدف المجمع إلى توفير 200 فرصة عمل لأبناء القرية وزيادة القيمة المضافة لإنتاج التمور وتصديرها للأسواق العالمية، ليكون الأول من نوعه في تصميمه ومواصفاته.

وأكدت المحافظة في بيان، أن تنفيذ المشروع سيتم وفقًا للمعايير القياسية الدولية ومعايير البنك الدولي، في الوقت الذي تعمل فيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على تفريغ أرض الشادر بمنطقة الحصايا من مفروشات الخضار والفاكهة العشوائية للبدء في إنشاء مدرسة جديدة.

محافظ أسوان يؤكد دعم الحرف اليدوية بالمحافظة

وفي سياق آخر، أكد محافظ أسوان دعم الحرف التراثية واليدوية، وكلف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بالمشاركة في فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية الذي نظمته محافظة الجيزة، بالتعاون مع وحدة «أيادي مصر»، بمشاركة 5 جمعيات من محافظة أسوان، بالإضافة إلى منتجات يدوية مصنوعة من مخلفات الموز.