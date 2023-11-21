«إكسترا نيوز»: دخول شاحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة

قال هشام عبدالتواب، مراسل «إكسترا نيوز» بمعبر رفح، إن آخر التطورات في معبر رفح كان دخول 50 شاحنة للمساعدات، مع وجود سيارات إسعاف تستقبل حالات الإصابة من غزة إلى رفح، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين الوافدين إلى معبر رفح طوال اليوم وصلت إلى 17 حالة، منهم حالات حرجة توضع على أجهزة التنفس الصناعي، وتنقل إلى مستشفى العريش العامة، مع فريق طبي متكامل بعد التقييم الأولي والإسعافات الأولية.

أهمية الوقود لقطاغ غزة

وأضاف عبدالتواب، خلال مراسلته لقناة «إكسترا نيوز»، أنه بالفعل منذ صباح اليوم دخلت شاحنتان وقود ليصل عدد الشاحنات إلى 11 شاحنة وقود، ومسألة الوقود في غاية الأهمية للمواطنين في قطاع غزة، موضحًا أنهم يحتاجون للوقود بشكل أساسي لاستخدامه في شبكات الاتصال والمخابز ومحطات تحلية المياه والسيارات التي تنقل المساعدات لداخل القطاع.

استقبال مزدوجي الجنسية بمعبر رفح

واستكمل: «هناك تطورات بالأعداد الخاصة بمزدوجي الجنسية الذين تم استقبالهم على معبر رفح، ووصل عدد الحافلات التي تقلهم إلى المعبر 11 حافلة، وهناك تواجد لهيئات دبلوماسية وسفارات لإجلاء رعاياها من القطاع».