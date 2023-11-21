محمود مسلم: الموقف الأمريكي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاضح

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان على قطاع غزة موقف فاضح، ولأول مرة نرى رئيس أمريكي في إسرائيل ليبدي تعاطفه معها بعد هجمات 7 أكتوبر.

وأضاف مسلم، حديثه خلال استضافته ببرنامج مصر الجديدة على فضائية etc مع الإعلامية إنجي أنور: «رأينا كم من الأكاذيب تروجه الولايات المتحدة الأمريكية من 7 أكتوبر وحتى الآن، فخرج الرئيس الأمريكي من أول يوم وتحدث عن قطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية، وخرج بعدها البيت الأبيض لنفس هذه الرواية، والتي كانت مصدرها شبكة سي إن إن الأمريكية، والتي فقدت مهنيتها بشكل كبير، وكان انحيازها واضح لإسرائيل من بداية الحرب».

قصف مستشفى المعمداني

وأكد «مسلم»، أن أكاذيب الإدارة الأمريكية لم تتوقف عند ذلك، بل ادعت قصف المقاومة لمستشفى المعمداني، وكأن أكبر دولة في العالم بكل أجهزتها المخابراتية لديها معلومات خاطئة عما يحدث في قطاع غزة، كما أنها تتنصل من المسئولية عما يحدث من انتهاكات وجرائم خلال العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس كذبا أعمى في تعاطيها مع أحداث غزة، كما أن الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل بشكل فج، وأكبر ما يدل على ذلك تعطيلهم لكل قرارات مجلس الأمن، التي تدين العدوان الإسرائيلي وتدعو لوقف إطلاق النار بفيتو أمريكي ضد فلسطين على طول الخط.